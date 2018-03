Produção de petróleo cai 2,7% em janeiro em relação a igual período de 2017

Plataforma de petróleoDivulgação/Petrobras

A produção brasileira de petróleo ficou em 2,615 milhões de barris por dia em janeiro deste ano, um aumento de 0,1% na comparação com dezembro de 2017. Na comparação com janeiro do ano passado, no entanto, houve uma queda de 2,7%, segundo dados divulgados hoje (5) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Já a produção de gás natural ficou em 112 milhões de metros cúbicos (m³) por dia em janeiro deste ano, uma redução de 0,84% em relação ao mês anterior, mas um aumento de 2,3%, se comparada ao mesmo mês de 2017.

O aproveitamento de gás natural no Brasil alcançou 96,4% do volume total produzido. Foram disponibilizados ao mercado 65,5 milhões de metros cúbicos por dia. Já a queima de gás totalizou 4 milhões de metros cúbicos por dia, um aumento de 4% na comparação com o mês anterior e redução de 6,2% em relação ao mesmo mês de 2017.

O Campo de Lula, na Bacia de Santos, foi o maior produtor de petróleo e gás natural. Produziu, em média, 842 mil barris de petróleo por dia e 35,4 milhões de m³ de gás natural diários.

Pré-sal

A produção do pré-sal em janeiro totalizou 1,72 milhão de barris de óleo equivalente (petróleo e gás somados) por dia, um aumento de 2,3% em relação ao mês anterior. A extração no pré-sal correspondeu a 51,9% do total produzido no Brasil. No período, foram produzidos 1,381 milhão de barris de petróleo por dia e 54 milhões de metros cúbicos diários de gás natural por meio de 85 poços.