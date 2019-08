Produção de ovos no Brasil em 2019 deve avançar até 10% ante 2018, diz ABPA

São Paulo, 21 – O Brasil deve produzir 10% mais ovos em 2019 em relação a 2018, alcançando 49 bilhões de unidades, informou nesta quarta-feira, 21, o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Francisco Turra, que representa a indústria de aves e suínos no Brasil. A maior produção deve ser impulsionada principalmente pelo consumo crescente da proteína, que em 2019 deve ser 9% maior, ou saltar para 230 unidades/habitante/ano.

Quanto à exportação de ovos pelo Brasil, Turra informou que também deve crescer, para 12 mil toneladas – avanço de 3% ante 2018.

Entre janeiro e julho, o País exportou 5,98 mil toneladas, ou 2,58% a mais em relação a igual período do ano passado.

Embora em volume a exportação no período tenha crescido, em receita decaiu para US$ 7,72 milhões, ou 17,3% a menos nos primeiros sete meses do ano em comparação com igual período de 2018.