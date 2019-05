Produção de óleo de palma da Malásia deve crescer no 4º trimestre, prevê banco

Kuala Lumpur, 27 – A produção de óleo de palma da Malásia deve crescer no quarto trimestre deste ano, segundo estimativa do banco de investimentos Daiwa. A instituição observa que as condições climáticas são favoráveis para a expansão da produção doméstica no país. Apesar de apontar o crescimento no médio prazo para o processamento da commodity, o Daiwa considera que os preços do produto devem ceder no período. “Um aumento (de preço) será limitado por uma perspectiva de produção positiva, enquanto a visibilidade sobre os fatores de demanda externa permanece incerta”, afirmou o banco.

A instituição financeira disse, ainda, que é necessário que o governo malaio não aplique tarifas sobre as exportações do produto até o fim deste ano. “Se não a percepção sobre os elevados estoques de óleo de palma persistirão”, acrescenta o Daiwa. Fonte: Dow Jones Newswires.