Produção de milho na África do Sul na deve cair 7% em 2023/24, estima USDA

Nova York, 21 – A produção de milho da África do Sul deve cair 7% no ano comercial 2023/24, que começa em maio, segundo estimativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). A expectativa é de 15,8 milhões de toneladas, abaixo dos 17 milhões de toneladas do ano anterior. O USDA aponta ainda que os baixos preços locais devem limitar a expansão da área plantada.

Outro fator que pode limitar a possível expansão das áreas de milho, de acordo com o USDA, é a tendência positiva no plantio de soja, que deve continuar no atual ano comercial. O relatório indica ainda que as exportações de milho do país africano também devem ter queda em 2023/24, ficando em 2,5 milhões de toneladas, recuo de 32% ante 3,7 milhões de toneladas do ano anterior.

Produtor das variedades de milho amarelo e branco, a África do Sul produziu em 2022/23 sua quarta safra recorde consecutiva e a segunda maior colheita comercial da história, aponta o relatório. Nos dois primeiros meses de 2022/23, o país já exportou 747.724 toneladas do grão, principalmente para Taiwan, Coreia do Sul, Vietnã e Japão, acrescentou o USDA.

Segundo a agência norte-americana, os rendimentos do milho sul-africano dobraram nos últimos 20 anos com o uso de novas tecnologias de produção, como sementes geneticamente modificadas e práticas agrícolas mais eficientes, incluindo agricultura de precisão e conservação. Fonte: Dow Jones Newswires.

