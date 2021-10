Produção de milho 2021 em província da China deve crescer 19%

PEQUIM (Reuters) – A principal província chinesa de cultivo de milho, Heilongjiang, deve produzir 19% a mais do grão em 2021, afirmou um órgão do governo nesta sexta-feira.

A produção de milho na província deve atingir 43,26 milhões de toneladas este ano, um forte aumento em relação a 2020, quando tufões afetaram a nova safra na região, disse Qi Chiming, analista do Centro Nacional de Informações de Grãos e Óleos da China (CNGOIC).

O mercado acompanha de perto a nova safra de milho, depois que as chuvas atrasaram a colheita e prejudicaram a qualidade de parte da produção no norte da China, principal região produtora.

O aumento, junto com o crescimento da produção em outras províncias importantes, incluindo Jilin e Mongólia Interior, compensaria as perdas de safra em algumas áreas no norte da China, disse Qi.

A previsão é de que a China produza 273 milhões de toneladas de milho este ano, um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior, de acordo com estimativas do CNGOIC.

A desaceleração da demanda do setor de suínos e o aumento da oferta de grãos para ração no mercado internacional também ajudariam a baixar os preços do milho na China, afirmou Qi.

(Reportagem de Hallie Gu e Dominique Patton)

