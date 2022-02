Produção de grãos e algodão em 2021/22 deve atingir 400,1 mil t, diz BrasilAgro

São Paulo, 9 – A BrasilAgro prevê alcançar produção agrícola total de soja, milho, feijão e algodão de 400,1 mil toneladas na safra 2021/22, ante 287,5 mil toneladas colhidas em 2020/21. A produção de soja deve atingir 196,5 mil toneladas pelas estimativas atuais, ante 173,5 mil toneladas em 2020/21. A produção de milho safra (verão) deve totalizar 84,4 mil t, quase o triplo das 31,3 mil toneladas produzidas na safra passada, e, para a safrinha de milho, a expectativa é de 95,6 mil toneladas, acima das 70,1 mil toneladas de 2020/21.

Os dados foram apresentados pelo diretor presidente da empresa, André Guillaumon, durante a teleconferência sobre os resultados do segundo trimestre de 2022, correspondente ao período de outubro a dezembro de 2021. A área plantada em 2021/11 com soja, milho, feijão, algodão, cana-de-açúcar e pastagens deve somar 169 mil hectares, 5% maior do que os 161,1 mil hectares cultivados em 2020/21.

Segundo Guillaumon, dos 62,6 mil hectares cultivados com soja, 16% já foram colhidos. “De modo geral, as condições das lavouras de soja estão muito boas. Do que foi colhido até agora está tudo com um rendimento médio acima de 60 sacas por hectare”, afirmou Guillaumon a analistas e investidores, acrescentando que as chuvas associadas ao fenômeno La Niña vêm beneficiando regiões produtoras no Centro e no Nordeste do Brasil.

A BrasilAgro também espera incrementos de produção de feijão safra, para 4 mil toneladas (ante 2,5 mil t no ciclo anterior) e de algodão, cuja produção deve atingir 16,6 mil toneladas, mais que o triplo das 5,1 mil t de um ano antes. Para o feijão safrinha, a perspectiva é de 3 mil t produzidas, abaixo das 4,9 mil t da temporada anterior. O executivo comentou que vem aumentando o cultivo de algodão safrinha, com plantio em Mato Grosso e incremento de área na Bahia.

Quanto à safra de cana de 2021, Guillaumon informou que a produção atingiu 2,227 milhões de toneladas, pouco abaixo do estimado pela empresa, de 2,248 milhões de toneladas. A área plantada com cana alcançou 26,608 mil hectares e o TCH (tonelada de cana por hectare), 83,71 t/ha. “Há espaço para crescer as produtividades de cana no Maranhão e também no Centro-Oeste”.

