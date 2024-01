Produção de etanol nos EUA cai 22,4%, para 818 mil barris por dia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/01/2024 - 15:33 Para compartilhar:

São Paulo, 24 – A produção média de etanol nos Estados Unidos foi de 818 mil barris por dia na semana encerrada na sexta-feira, 19 de janeiro. O volume ficou 22,4% abaixo do registrado na semana anterior, de 1,054 milhão de barris por dia.

Os estoques do biocombustível subiram 0,39%, para 25,8 milhões de barris, enquanto as exportações somaram 121 mil barris por dia.

Os números foram divulgados nesta quarta-feira, 24, pela Administração de Informação de Energia do país (EIA, na sigla em inglês).

Analistas consultados pela Dow Jones Newswires esperavam produção entre 1,034 milhão e 1,074 milhão de barris por dia. Quanto aos estoques, as estimativas iam de 25,395 milhões a 25,830 milhões de barris.

Os números de produção de etanol nos EUA são um indicador da demanda interna por milho. No país, o biocombustível é fabricado principalmente com o grão e a indústria local consome mais de um terço da safra doméstica do cereal. Fonte: Dow Jones Newswires.

