Produção de etanol nos EUA avança 4,5%, para 1,069 milhão de barris/dia

São Paulo, 16 – A produção média de etanol nos Estados Unidos foi de 1,069 milhão de barris por dia na semana encerrada em 11 de agosto. O volume ficou 4,5% acima do registrado na semana anterior, de 1,023 milhão de barris.

Os estoques do biocombustível subiram 2,18% ante a semana anterior e ficaram em 23,4 milhões de barris, enquanto as exportações somaram 79 mil barris na semana, avanço de 14,5%.

Os números foram divulgados nesta quarta-feira, 16, pela Administração de Informação de Energia do país (EIA, na sigla em inglês).

Os números de produção de etanol nos Estados Unidos são um indicador da demanda interna por milho.

No país, o biocombustível é fabricado principalmente com o grão e a indústria local consome mais de um terço da safra doméstica do cereal. Fonte: Dow Jones Newswires.

