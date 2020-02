Produção de derivados de petróleo e gás cresceu 0,8% em 2019, diz Petrobras

A Petrobras produziu 1,779 milhão de barris por dia de derivados de petróleo e gás em 2019, alta de 0,8% em relação ao ano anterior. A venda de 1,754 milhão de bpd, porém, representou queda de 2,9% comparado a 2018.

“A queda nas vendas no mercado interno em 2019 deveu-se principalmente à gasolina, devido à maior participação de mercado dos importadores e do etanol hidratado”, afirmou a empresa.

No quarto trimestre, a produção de derivados foi de 1,793 milhões de bpd, queda de 1,3% em relação ao terceiro trimestre. “Este decréscimo se deveu às menores vendas no mercado nacional, principalmente de diesel, e às paradas programadas para manutenção que ocorreram na Regap e Revap (refinarias).

A empresa destacou ainda que a queda nas vendas sobretudo de diesel na passagem do terceiro para o quarto trimestre ocorreu por conta da redução sazonal do consumo, além do aumento do teor obrigatório de bioediesel, de 10% para 11%.