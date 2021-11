Produção de celulose no Brasil cresce 4,9% no 3º tri, mostra Ibá

SÃO PAULO (Reuters) – A produção de celulose no Brasil cresceu 4,9% no terceiro trimestre frente ao mesmo período do ano passado, para 5,6 milhões de toneladas, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), mostrando que o consumo aparente aumentou 16%.

As importações tiveram uma alta de 14,6%, enquanto as exportações encolheram 0,1%.

No segmento de papel, a produção somou 2,7 milhões de toneladas, alta de 4,1% frente ao mesmo trimestre de 2020, com as vendas domésticas avançando 2,9%, enquanto as exportações registraram um acréscimo de 5,2%. As importações, por sua vez, saltaram 34%. O consumo aparente cresceu 5,3%.

Os números do Ibá também mostraram que as vendas domésticas de painéis de madeira recuaram 4,8% no período de julho a setembro ante o mesmo intervalo do ano passado, para 2 milhões de metros cúbicos.

(Por Paula Arend Laier)

