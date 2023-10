Produção de carnes deve ser recorde em 2023/24, para 30,8 milhões de t, diz Conab

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/10/2023 - 9:25 Compartilhe

São Paulo, 11 – A produção de carnes no Brasil deve ser de 30,8 milhões de toneladas na safra 2023/24, considerando as três principais proteínas animais (aves, suínos e bovinos). A projeção recorde foi feita pelo presidente da Conab, Edegar Pretto, durante apresentação do 1º Levantamento da Safra de Grãos 2023/24, realizado nesta terça-feira (10).

Segundo Pretto, a manutenção da produção elevada de milho, o principal insumo da proteína animal, aliada às políticas de formação de estoques públicos, tornam a projeção viável. O número representa um aumento de 2,7% em relação à produção passada. O levantamento da Conab estima que a safra total de milho 2023/24 deve ser de 119,4 milhões de toneladas. A safra total de grãos pode atingir 317,5 milhões de toneladas.

