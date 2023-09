Produção de carnes deve alcançar 30,85 milhões de t em 2024, diz Conab

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2023 - 12:45 Compartilhe

Brasília, 20 – A produção brasileira de carnes em 2024 deve somar 30,85 milhões de toneladas, acima das 30,02 milhões de t esperadas para este ano, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no documento Perspectivas para a Agropecuária 2023/24. Para a carne de frango, o volume esperado é de 16 milhões de toneladas, o que, segundo a estatal, se confirmado, será novo recorde para a série histórica, ultrapassando as 15,44 milhões de toneladas projetadas para 2023.

A produção de carne suína também aponta para recorde de 5,6 milhões de toneladas, contra 5,34 milhões de toneladas previstas neste ano. Já para a carne bovina, a expectativa é de relativa estabilidade, com um volume de 9,25 milhões de toneladas, contra 9,24 milhões de t este ano.

“Em 2024 há sinalização de início de reversão do processo do ciclo pecuário. Com a tendência de diminuição do ritmo de abate de fêmeas no ano que vem, espera-se que haja estabilidade na produção de carne, seguida de provável queda nos anos seguintes”, disse o gerente de Fibras e Alimentos Básicos da Conab, Gabriel Rabello.

Quanto à exportação, a Conab prevê embarques de carne de frango de 5,25 milhões de toneladas no próximo ano, alta de 3,6% em relação ao volume projetado para 2023. Já a disponibilidade interna deve passar de 10,37 milhões de toneladas para 10,78 milhões de toneladas, incremento de 3,9%.

No caso da suína, a projeção é de alta de 2,1% nas exportações, com 1,24 milhão de toneladas, e incremento de 4,8% na quantidade ofertada no mercado doméstico, projetada em 4,34 milhões de toneladas do produto. A exportação de carne bovina deve somar no próximo ano 3,0 milhões de toneladas, alta de 1,3% ante 2023.

