Produção de calçados cresce 3,9% de janeiro a julho ante mesmo período de 2023, diz Abicalçados

A produção de calçados cresceu 3,9% entre janeiro e julho no comparativo com o mesmo período do ano passado. Nos sete meses computados, foram produzidos 500,7 milhões de pares de calçados. Os dados são elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), com base nos índices do IBGE.

“A produção calçadista deve encerrar o ano com crescimento sustentado, principalmente, pelo mercado doméstico, mesmo com uma expectativa de gradual melhora do cenário internacional ao longo do segundo semestre”, comenta a coordenadora de Inteligência de Mercado da Abicalçados, Priscila Linck.

A Abicalçados organiza no fim do mês o evento Análise de Cenários com dados de consumo, exportações, importações e empregos no setor. O evento é gratuito e acontecerá de forma presencial entre 30 de setembro e 9 de outubro nos polos calçadistas de Franca, Jaú e Birigui, no Estado de São Paulo, além do formato online.