Produção de café da Indonésia deve atingir 9,7 milhões de sacas, diz USDA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/11/2023 - 13:21 Para compartilhar:

São Paulo, 23 – A produção total de café (arábica e robusta) da Indonésia foi mantida em 9,7 milhões de sacas na safra 2023/24, em comparação com previsão anterior, mas representa queda de 18,1% ante a temporada anterior 2022/23, que está projetada em 11,85 milhões de sacas, em virtude do excesso de chuvas durante o desenvolvimento dos grãos. As informações são do escritório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Jacarta.

A colheita de robusta da Indonésia normalmente atinge o pico entre maio e junho nas principais áreas produtoras do sul de Sumatra. A safra total de robusta deve atingir 8,4 milhões de sacas, ante 10,5 milhões de sacas em 2022/23.

Os agricultores do norte de Sumatra colhem a variedade arábica entre outubro e dezembro e março a maio.

O USDA projeta a safra de arábica em 1,3 milhão de sacas em comparação com 1,35 milhão de sacas na safra anterior.

A exportação de café verde pela Indonésia em 2023/24 está estimada pelo USDA em 5 milhões de sacas, em comparação com 7,7 milhões de sacas na temporada anterior 2022/23.

O órgão norte-americano revisou os embarques para baixo, “com base em dados fracos de demanda, redução dos volumes de exportação e continuação dos preços mais elevados do robusta na primeira metade do ano de comercialização”.

Como resultado da redução dos estoques internos, os importadores da Indonésia devem adquirir no exterior 700 mil sacas de café em 2023/24 ante 350 mil sacas em 2022/23.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias