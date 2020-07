Produção de algodão da Índia em 2020/21 deve ser de 6,29 milhões de t, diz USDA

São Paulo, 2 – A Índia deve produzir 28,9 milhões de fardos de algodão (6,29 milhões de toneladas) na temporada 2020/21, que começa em 1º de agosto, disse o adido do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Mumbai. O volume representa queda de 1,36% ante a estimativa do próprio adido para 2019/20, de 29,3 milhões de fardos (6,38 milhões de t), e de 5,24% ante a previsão oficial do USDA para 2019/20, de 30,5 milhões de fardos (6,64 milhões de t).

Segundo o adido, a estimativa de menor produção se deve à área colhida, que deve cair para 12,9 milhões de hectares. Em 2019/20, a área colhida foi de 13,3 milhões de hectares. A projeção oficial do USDA para 2020/21 é ainda menor, de 12,5 milhões de hectares.

A expectativa do adido para consumo doméstico na Índia é de 23 milhões de fardos (5 milhões de t) em 2020/21, ante 21 milhões de fardos (4,57 milhões de t) em 2019/20. Já as exportações devem somar 3,5 milhões de fardos (762 mil t), um aumento de 16,7% ante o ciclo 2019/20. A previsão oficial do USDA é de exportações de 4,5 milhões de fardos (979.940 t).

