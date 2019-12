Produção de açúcar na safra 2019/20 deve ser de 26,7 milhões de t, diz Unica

São Paulo, 17 – O Centro-Sul do Brasil deve produzir 26,7 milhões de toneladas de açúcar na safra 2019/20, projetou a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar (Unica), 0,72% a mais do que o volume produzido pela região na safra anterior. O aumento de menos de 200 mil toneladas na produção do adoçante ocorre apesar de a moagem de cana no período aumentar em quase 17 milhões de toneladas.

A Unica projeta que a safra 2019/20 deve ser mais alcooleira do que a 2018/19 – do total processado no Centro-Sul, 34,29% deve ser destinado para açúcar, ante 35,21% no ciclo anterior.