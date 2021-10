Produção de açúcar e etanol cai na 1ª quinzena com antecipação do fim de safra no CS

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) – A produção de açúcar e etanol do centro-sul do Brasil caiu na primeira quinzena de outubro, à medida que muitas usinas estão encerrando antes a moagem de cana em meio a problemas climáticos que afetaram o ciclo, de acordo com dados da União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica), divulgados nesta terça-feira.

A fabricação de açúcar na principal região produtora do Brasil recuou 56,28% na primeira quinzena, para 1,14 milhão de toneladas, enquanto a produção de etanol teve queda de 40,33%% para 1,23 bilhão de litros.

A produção de açúcar veio abaixo da previsão de pesquisa da S&P Global Platts, que apontava 1,363 milhão de toneladas na primeira quinzena de outubro.

A produção de etanol caiu apesar de as unidades do centro-sul destinarem mais cana para a produção do combustível. O “mix” ficou em 60,89%, ante 54,71% no mesmo período da safra passada, segundo a Unica.

A moagem de cana do centro-sul do brasil caiu 46,77% na primeira quinzena de outubro, para 19,68 milhões de toneladas, segundo a Unica.

De acordo com a associação, até o momento 67 empresas já terminaram a produção no ciclo 2021/2022 e está previsto o encerramento de mais 83 unidades produtoras para a segunda quinzena do mês.

