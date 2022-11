Produção de açúcar do centro-sul salta para 2,11 mi t na 2ª quinzena, diz Unica

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/11/2022 - 11:29 Compartilhe

(Reuters) – A produção de açúcar do centro-sul do Brasil somou 2,11 milhões de toneladas na segunda quinzena de outubro, informou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) nesta quinta-feira, o que representou um aumento de 145,43% na comparação anual, com mais unidades em operação na comparação com a safra passada, que terminou mais cedo para muitas usinas por causa da seca.

Considerando-se o acumulado desde o início da safra 2022/2023, a fabricação do adoçante totaliza 30,28 milhões de toneladas, volume 3,07% menor que o registrado no mesmo período do ciclo anterior.

(Por Rafaella Barros)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias