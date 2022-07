Produção de açúcar do Brasil crescerá pouco em 2022/23, estima Itaú BBA

(Reuters) – As usinas brasileiras devem produzir apenas 200.000 toneladas a mais de açúcar na temporada 2022/23 (abril-março), apesar de uma melhor safra de cana-de-açúcar, já que mais cana deverá ser destinada à produção de etanol, disse o banco de investimentos Itaú BBA nesta sexta-feira.

O braço de pesquisa agrícola do banco projetou a produção de açúcar do centro-sul do Brasil em 32,2 milhões de toneladas em 2022/23, contra 32 milhões de toneladas na temporada anterior.

A safra de cana foi estimada em 555 milhões de toneladas, ante 523 milhões de toneladas na safra passada, prejudicada pela seca e geadas.

(Reportagem de Marcelo Teixeira)