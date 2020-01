Produção de açúcar da Índia cai 24,78% e atinge 10,885 mi de t, diz Isma

São Paulo, 21 – A produção de açúcar na Índia na safra 2019/2020 alcançou 10,885 milhões de toneladas até 15 de janeiro, segundo boletim de acompanhamento da Indian Sugar Mills Association (Isma, na sigla em inglês), associação de usinas daquele país. O volume é 24,78% inferior ao total de 14,470 milhões de toneladas produzido em igual período de 2018/2019.

A safra atual começou em 1º de outubro de 2019 e vai até 30 de setembro de 2020. Segundo a Isma, somente 440 usinas processaram cana-de-açúcar até o fim da primeira quinzena deste mês, ante 511 unidades em produção em igual data do ano passado.

A região que apresenta maior queda no número de usinas ativas é Maharashtra, que passou de 189 usinas em 15 de janeiro de 2019 para 119 na mesma data do atual ano. De acordo com a associação indiana, três usinas na região fecharam suas operações, principalmente por falta de disponibilidade de mão-de-obra e por menor oferta de cana. Na região, foram produzidas 2,551 milhões de toneladas, ante 5,725 milhões no mesmo período de 2019.

Karnataka produziu 2,190 milhões de toneladas, ante 2,676 milhões no mesmo período de 2019. Na região, 63 usinas estão ativas, ante 65 na mesma data do ano passado.

Em Uttar Pradesh, a produção está mais acelerada do que na safra anterior. Até 15 de janeiro, 119 usinas produziram 4,378 milhões de toneladas; ante 4,193 milhões de toneladas por 117 usinas no mesmo período de 2019.

A Isma divulgará sua segunda projeção para a produção de açúcar do país na safra 2019/20 em fevereiro.