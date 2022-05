Produção de açúcar da Índia aumenta 15% em 2021/22, diz associação

NOVA DÉLHI (Reuters) – As usinas de açúcar da Índia produziram um recorde de 35,2 milhões de toneladas do adoçante na temporada atual que vai até setembro de 2022, informou nesta terça-feira a Federação Nacional de Fábricas Cooperativas de Açúcar Ltd, um órgão dos produtores.

As usinas tinham produzido 30,6 milhões de toneladas no mesmo período da safra anterior, informou a federação em comunicado.





Apesar da grande safra, a Índia, maior consumidor mundial, impôs restrições às exportações de açúcar pela primeira vez em seis anos em 24 de maio, limitando as exportações desta temporada em 10 milhões de toneladas.

(Por Mayank Bhardwaj)