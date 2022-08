Produção de açúcar avança na 2ª parte de julho, diz Unica; etanol anidro tem recorde

reuters 10/08/2022 - 11:29 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – Condições secas e uma melhora na produtividade da cana permitiram um aumento na produção de açúcar e etanol do centro-sul na segunda quinzena de julho, com a fabricação de álcool anidro batendo um recorde quinzenal, afirmou nesta quarta-feira a União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica).

A produção de açúcar do centro-sul cresceu 8,4% na segunda parte do mês passado, para 3,3 milhões de toneladas, segundo dados da Unica, com a moagem de cana avançando 4,3% no mesmo período, para 48,9 milhões de toneladas.

A produção de etanol da principal região produtora do país aumentou menos, com avanço de 2,78%, para 2,4 bilhões de litros, segundo a Unica, com o setor privilegiando o álcool anidro, usado na mistura com a gasolina.

O diretor técnico da Unica, Antonio de Padua Rodrigues, destacou que “os 15 dias finais do mês de julho marcaram um recorde na produção de etanol anidro em uma quinzena”. O volume de 1 bilhão de litros superou a máxima anterior, de 979 milhões, no mesmo período da safra 2021/2022.

(Por Roberto Samora e Marcelo Teixeira)