Produção de aço bruto tem queda de 1,5% de janeiro a maio

A produção brasileira de aço bruto foi de 14 milhões de toneladas nos cinco primeiros meses do ano, representando uma queda de 1,5% em relação ao mesmo período de 2018, informou o Instituto Aço Brasil no relatório de maio. A produção de laminados, no mesmo período, foi de 9,4 milhões de toneladas, queda de 3,8% em relação ao registrado no mesmo acumulado de 2018.

Segundo o Iabr, as vendas internas de aço foram de 7,4 milhões de toneladas de janeiro a maio de 2019, o que representa um aumento de 4,6% quando comparada com igual período do ano anterior. O consumo aparente (total da produção adicionada das importações e subtraída das exportações) nacional de produtos siderúrgicos foi de 8,4 milhões de toneladas no acumulado até maio de 2019, o que representa uma expansão de 3,6% frente aos primeiros cinco meses de 2018.

“Um ponto de atenção está no fato de em maio do ano passado ter havido a greve dos caminhoneiros, o que deprimiu a base de comparação de todo o ano de 2018. Desta forma, as variações positivas das vendas internas e consumo aparente devem ser analisados tendo em vista essa distorção estatística”, informou o Iabr.

Em relação somente ao mês de maio, a produção de aço bruto cresceu 2,9%, para 2,8 milhões de toneladas e a produção de laminados caiu 2,1%, para 2 milhões de toneladas.

As importações de maio somaram 232 mil toneladas e US$ 236 milhões, o que resulta em uma redução de 4,1% no volume e um aumento de 1,3% em valor na comparação com o registrado em maio de 2018. No acumulado do ano até maio, as importações de aço subiram 5,3%, para 1,1 milhão de toneladas.