Produção brasileira na safra 2023/24 de cana deve atingir 652,95 milhões de t, diz Conab

São Paulo, 17 – A produção de cana-de-açúcar deverá atingir 652,95 milhões de toneladas na safra 2023/24, o que corresponde a um crescimento de 6,9%, ou 42,1 milhões de toneladas colhidas a mais do que na temporada anterior (610,805 milhões de t). Os números fazem parte do segundo levantamento sobre a safra de cana 2023/24, da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado nesta quinta-feira, 17.

Em relação à pesquisa anterior, de abril, a previsão representa aumento de 2,5%, ou 15,8 milhões de t a mais.

Conforme a Conab, esse incremento é esperado por causa da melhora no desempenho das lavouras, uma vez que as condições climáticas, para essa temporada, vêm se apresentando ainda melhores que na safra 2022/23. A produtividade deve ficar em cerca de 78,78 mil quilos por hectare ante 73,66 mil kg/ha na safra passada. Já a área apresenta ligeira queda de 0,1%, com 8,29 milhões de hectares destinados para a cultura. A redução é influenciada pela diminuição verificada na região Sudeste.

Responsável por 63,1% da produção de cana no País, o Sudeste deverá apresentar uma elevação de 6,3% no volume colhido, alcançando 412,15 milhões de toneladas. “O bom resultado será atingido pela boa produtividade que tende ao crescimento e ultrapassa as 80 mil toneladas por hectare. Alta influenciada pelo bom desempenho das lavouras de São Paulo, principal Estado produtor da cultura. Apenas os produtores paulistas serão responsáveis por uma colheita de 328,2 milhões de toneladas”, disse a estatal.

No Centro-Oeste, a atual estimativa de produção para esta safra é de 142,7 milhões de toneladas destinadas ao setor sucroenergético. Diferentemente do Sudeste, a área deverá ter uma alta de 1,5%, verificada em 1,79 milhões de hectares. Além deste aumento, as lavouras devem apresentar melhor desempenho com uma produtividade média estimada em 79.601 quilos por hectare.

Conforme a Conab, deve ocorrer aumento de área e produtividade também na região Nordeste, onde a colheita projetada é de 58,5 milhões de toneladas. Cenário semelhante é encontrado na região Sul, onde após sucessivas reduções da área colhida, a estimativa é que sejam destinados 3,7% a mais de área, quando comparada à safra 2022/23, para a produção de cana-de-açúcar. O incremento esperado na produtividade é ainda mais expressivo, de 10,5% influenciado pelo aumento de áreas renovadas e melhores condições climáticas. No Norte do País, o incremento de área e a expectativa de melhores produtividades deverão aumentar a produção em 5,4%, quando comparada à safra passada, resultando em uma produção de 4,03 milhões de toneladas de cana-de-açúcar.

Segundo a Conab, a alta na produção de cana possibilita um aumento na fabricação de açúcar no País, estimada em 40,9 milhões de toneladas ante 36,81 milhões de t em 2022/23, alta de 11,1%. De acordo com o boletim da Conab, é possível observar uma elevação da produção do adoçante em todas as regiões, justificada pela maior disponibilidade de matéria-prima e pelo mercado favorável do produto. Com isso, a atual safra se coloca como a segunda maior produção de açúcar da série histórica.

Incremento também para a produção de etanol, estimado em 33,83 bilhões de litros, somados os produzidos a partir da cana-de-açúcar e do milho. O combustível produzido a partir do esmagamento da cana-de-açúcar deverá crescer cerca de 4,5%, o que representa 1,2 bilhão de litros, para 27,72 bilhões de litros. Esse aumento em relação à temporada anterior encontra suporte na maior produção de cana no País, mesmo com a prioridade na fabricação de açúcar.

Já o etanol fabricado a partir do milho apresenta alta expressiva de 37,2%, resultado de planejamento e investimentos, sobretudo no Centro-Oeste, mas se expandindo para outras regiões do País. A expectativa é para mais um recorde na produção desse combustível que tem como matéria-prima o cereal, estimada em 6,11 bilhões de litros.

