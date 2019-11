Produção brasileira de aço bruto tem queda de 8,6% até outubro

A produção brasileira de aço bruto foi de 27,215 milhões de toneladas no acumulado do ano até outubro, queda de 8,6% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do Instituto Aço Brasil (IABr). Já produção de laminados no mesmo período foi de 19,1 milhões de toneladas, queda de 4,5%, na mesma base de comparação.

Em outubro a queda foi ainda mais expressiva. A produção de aço bruto no mês, de 2,597 milhões de toneladas, representou queda de 19,4% na relação anual. Em laminados a produção mês passado foi de 1,832 milhão de toneladas, recuo de 14%, também no comparativo anual.

Já as vendas internas foram de 15,5 milhões de toneladas de janeiro a outubro de 2019, o que representou uma retração de 2,4% quando comparada com o apurado em igual período do ano anterior.

O consumo aparente nacional de produtos siderúrgicos foi de 17,4 milhões de toneladas de janeiro até outubro de 2019, retração de 2,6% ante o mesmo intervalo de 2018.

As importações, por sua vez, somaram 2,1 milhões de toneladas no período analisado, alta de 1,2% ante o mesmo período do ano anterior. Em valor, as importações atingiram US$ 2,2 bilhões e recuaram 3,8% no mesmo período de comparação.

As exportações atingiram 10,6 milhões de toneladas, ou US$ 6,2 bilhões, de janeiro a outubro de 2019, retração de 6,4% e de 14,7%, respectivamente, na comparação com o mesmo período de 2018.