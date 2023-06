Produção brasileira de aço bruto recua 5,5% em maio ante igual mês de 2022

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 14:00 Compartilhe

A produção brasileira de aço bruto foi de 2,8 milhões de toneladas em maio, o que representa uma queda de 5,5% frente ao apurado no mesmo mês de 2022, segundo dados compilados do Instituto Aço Brasil.

Já a produção de laminados foi de 1,9 milhão de toneladas, 5,7% inferior à registrada em maio de 2022. A produção de semiacabados para vendas foi de 939 mil toneladas, um aumento de 51,6% em relação ao ocorrido no mesmo mês de 2022.

As vendas internas recuaram 6,9% frente ao apurado em maio de 2022 e atingiram 1,7 milhão de toneladas. O consumo aparente de produtos siderúrgicos foi de 2,0 milhões de toneladas, 3,0% inferior ao apurado no mesmo período do ano passado.

As exportações de maio somaram 1,2 milhão de toneladas, ou US$ 1,0 bilhão, um aumento de 12,5% e de 2,4%, respectivamente, na comparação com o ocorrido no mesmo mês de 2022.

As importações, por sua vez, totalizaram 388 mil toneladas e US$ 499 milhões, um aumento de 40,8% em volumes e de 16,3% em valor na comparação com o registrado em maio de 2022.

Acumulado

O Instituto Aço Brasil também divulgou os dados do acumulado do ano, quando a produção brasileira de aço bruto foi de 13,4 milhões de toneladas. O volume é 8,1% menor ante o produzido no mesmo intervalo do ano anterior.

A produção de laminados no mesmo período foi de 9,2 milhões de toneladas, redução de 8,0% em relação ao registrado no mesmo acumulado de 2022. A produção de semiacabados para vendas totalizou 3,9 milhões de toneladas de janeiro a maio de 2023, um aumento de 11,3% na mesma base de comparação.

As vendas internas foram de 8,1 milhões de toneladas de janeiro a maio de 2023, o que representa uma redução de 4,6% quando comparadas com igual período do ano anterior.

O consumo aparente nacional de produtos siderúrgicos foi de 9,6 milhões de toneladas no acumulado até maio de 2023. Este resultado representa uma retração de 1,3% frente ao registrado no mesmo período de 2022.

As exportações de janeiro a maio de 2023 atingiram 5,1 milhões de toneladas, ou US$ 4,4 bilhões. Os números representam, respectivamente, redução de 7,0% e de 5,1% na comparação com o mesmo período de 2022.

Já as importações alcançaram 1,8 milhão toneladas no acumulado até maio de 2023, um aumento de 35,7% frente ao mesmo período do ano anterior. Em valor, as importações atingiram US$ 2,3 bilhões e avançaram 16,1% no mesmo período de comparação.

Segundo levantamento do instituto, o Brasil aparece em abril como o oitavo maior produtor mundial de aço. Nos primeiros lugares estão China, Índia e Japão.

