Prodígios da música clássica se apresentam em São Paulo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/08/2023 - 15:53 Compartilhe

SÃO PAULO, 23 AGO (ANSA) – O Instituto Italiano de Cultura de São Paulo promoverá na noite desta quarta-feira (23) um encontro entre o violinista italiano Giuseppe Gibboni e o pianista brasileiro Estefan Iatcekiw, durante apresentação única no Theatro Municipal.

O recital, que inclui Brahms e Paganini no programa, será realizado a partir das 20h, Salão Nobre do teatro na capital paulista. Os ingressos, distribuídos gratuitamente, já estão esgotados.

Os “jovens prodígios” vão apresentar a Sonata n.3 para violino e piano em ré menor, op. 108, de Brahms; Três Caprichos para violino solo, de Paganini; Sonata para Violino e Baixo Continuo “Il trillo del Diavolo”, de Tartiti; “A Paganini” para violino solo, de Schnittke, e, por fim, “La Campanella” para violino e piano, também de Paganini.

Gibboni é um dos mais destacados músicos de sua geração e o primeiro italiano em 24 anos a conquistar a 56ª edição do Prêmio Paganini de Gênova, realizado em 2021. Além disso, foi reconhecido com os prêmios especiais de melhor interpretação do concerto de Paganini, de maior reconhecimento do público e de melhor interpretação de Capricci, de Paganini.

O violinista despontou para o cenário mundial em 2016, quando venceu o programa “Prodigi – La Musica è Vita”, da TV RAI 1 em colaboração com a Unicef, e foi nomeado “Prodígio Italiano”.

Desde então, Gibboni já se apresentou como solista em vários teatros e salas de prestígio em Beirute, Moscou, Milão, Bruxelas, Nápoles, Salerno, Florença.

Já Estefan Iatcekiw, pianista curitibano de apenas 19 anos, vem traçando uma trajetória de destaque no mundo da música, principalmente após receber o prêmio de 1º lugar no IV International Rachmaninov Piano Competition for Young Pianists na Alemanha, além do prêmio de melhor interpretação da obra de S. Rachmaninov.

Serviço: Recital Giuseppe Gibboni e Estefan Iatcekiw Data e horário: 23/08 às 20:00 Local: Theatro Municipal (Salão Nobre – Praça Ramos de Azevedo, s/nº, Sé) Duração total: 70 minutos Classificação livre para todos os públicos Ingressos gratuitos – esgotados.

Programa: Johannes Brahms (1833-1897) Sonata n.3 para violino e piano em ré menor, op. 108 Nicolò Paganini (1782-1840) Três Caprichos para violino solo Giuseppe Tartini (1692-1770) Sonata para Violino e Baixo Continuo “Il trillo del Diavolo” Alfred Schnittke (1934-1998) “A Paganini” para violino solo Nicolò Paganini (1782-1840) “La Campanella” para violino e piano (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias