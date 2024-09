Procuram-se voluntários: inscrições para a 1ª edição do projeto Filantropia na Cidade vão até 27 de setembro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/09/2024 - 22:32 Para compartilhar:

O Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas (Fonif), em parceria com o Instituto Presbiteriano Mackenzie e o Semesp, anuncia o lançamento da primeira edição do projeto Filantropia na Cidade. A iniciativa acontece entre os dias 13 e 20 de outubro de 2024, em comemoração ao Dia Nacional da Filantropia, celebrado no dia 20 de outubro.

Dentre os projetos já inscritos, destaque para a “Oficina de Sucata Musical”, do Cacau – Centro de Apoio a Crianças com Anomalias Urológicas. O Cacau ensina crianças e jovens em situação de vulnerabilidade a criar instrumentos musicais a partir de materiais recicláveis. A oficina será realizada no bairro do Ipiranga, em São Paulo, e visa incentivar a criatividade e consciência ambiental.

Outra iniciativa é o Projeto Espro em Ação. O Espro – Ensino Social Profissionalizante realizará uma série de atividades na Zona Norte de São Paulo, com doações de alimentos, roupas e brinquedos, além de palestras sobre empreendedorismo e serviços de saúde e estética.

Como Participar:

As instituições podem se engajar de duas formas:

Inscrevendo projetos de voluntariado já existentes em suas atividades regulares;

Criando novas iniciativas, como mutirões de limpeza, pintura de creches, doação de brinquedos, entre outras ações com grande impacto social.

Essa é uma oportunidade única para:

Ampliar o impacto social e fortalecer o vínculo com a comunidade;

Promover a educação para a cidadania, formando pessoas mais conscientes;

Fortalecer o conceito de filantropia e reforçar a importância das iniciativas sociais;

Gerar sinergias entre instituições, desenvolvendo projetos sociais conjuntos;

Contribuir para o desenvolvimento sustentável, apoiando o Poder Público em suas ações.

As inscrições para a 1ª edição do “Filantropia na Cidade” estão abertas até 27 de setembro de 2024. Podem participar instituições de ensino públicas ou privadas, ONGs, organizações da sociedade civil e outras entidades. Os interessados devem inscrever seus projetos através do site oficial do FONIF (www.fonif.org.br/filantropia-na-cidade).