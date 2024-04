Procuradoria Europeia efetua 22 prisões por fraude de 600 mi de euros em fundos públicos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/04/2024 - 13:56 Para compartilhar:

A Procuradoria Europeia (EPPO, na sigla em inglês) informou nesta quinta-feira, 4, que realizou 22 prisões na Itália, Áustria, Romênia e Eslováquia relacionadas à investigação de uma suposta organização criminosa suspeita de fraude de 600 milhões de euros envolvendo os fundos do plano de recuperação econômica NextGenerationEU na Itália.

Os acusados teriam orquestrado, entre 2021 e 2023, um esquema para obter fundos do Plano Nacional Italiano de Recuperação e Resiliência (INRRP, na sigla em inglês), um dos instrumentos que fazem parte do NextGenerationEU, disse a procuradoria em comunicado.

Na nota, a instituição diz que os suspeitos se candidataram para receber subsídios a fundo perdido para apoiar digitalização, inovação e competitividade em pequenas e médias empresas, com o objetivo de expandir a sua atividade empresarial para mercados estrangeiros. No entanto, as empresas seriam fictícias e não ativas.

A acusação sustenta que uma rede de contadores, prestadores de serviços e notários públicos apoiou os suspeitos na obtenção dos 600 milhões de euros em fundos não reembolsáveis do INRRP durante dois anos.

Os suspeitos transferiram os fundos para as suas contas bancárias na Áustria, Romênia e Eslováquia assim que receberam os adiantamentos, conta a procuradoria.

