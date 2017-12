Procuradoria do STJD recorre e Felipe Melo e Clayson serão julgados de novo

Nos tribunais, o ano de Corinthians e Palmeiras ainda não acabou. Na próxima quinta-feira, às 14h, o atacante Clayson e o volante Felipe Melo serão julgados novamente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela confusão nos vestiários do clássico entre as duas equipes, realizado em 5 de novembro, pelo Campeonato Brasileiro. Inicialmente os dois pegaram somente uma partida de suspensão.

Em 16 de novembro a dupla foi a julgamento pela primeira vez. Porém, o resultado deixou insatisfeita a Procuradoria do STJD, que recorreu da punição e pede uma pena maior para a dupla. Os jogadores cumpriram a pena nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro e foram liberados para atuarem por suas equipes já nas rodadas seguintes da competição.

O palmeirense e o corintiano se desentenderam no túnel de acesso ao vestiário do Itaquerão, no dia 5 do mês passado. Na época, Clayson acusou Felipe Melo de ter atirado em sua direção uma munhequeira.

O volante, por sua vez, chegou a acusar o adversário de ter cuspido nele. Os dois foram enquadrados no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O artigo fala sobre assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. A punição prevista é de uma a seis partidas.