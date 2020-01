Procuradoria boliviana ordena investigação de guardas espanhóis envolvidos em incidente na embaixada mexicana

A Procuradoria boliviana ordenou neste sábado a investigação de seis membros da Guarda Civil da Espanha que teriam entrado no país andino com identidades falsas e participado de um incidente confuso na embaixada do México em La Paz.

“Desejamos verificar se essas pessoas portavam passaportes falsos na cidade de La Paz, ferindo a soberania do país”, declarou o procurador geral do Estado, Juan Lanchipa, à Agência de Notícias Fides (ANF).

Os seis membros da Guarda Civil da Espanha deixaram ontem o país sul-americano em um voo comercial da Avianca, informou o diretor nacional de Migração, Marcel Rivas. Versões da imprensa espanhola deram conta de que os espanhóis entraram na Bolívia com identidades falsas.

Após confirmar que pertenciam a “um grupo especial da Guarda Civil espanhola”, a autoridade de Migração os identificou como José Luis Rivera Pérez, Juan Manuel Fernández Chamorro, Jesús María Varas García, Jorge Santos Casaus, Sergio Mora Mendieta e Sergio Casal Rodríguez.

Na residência mexicana permanece uma dezena de ex-funcionários do governo Morales denunciados ou investigados pelos crimes de sublevação e terrorismo, a quem o governo interino nega salvo-condutos para que deixem o país.