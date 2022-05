Procuradores britânicos acusam ator Kevin Spacey de crimes sexuais

LONDRES (Reuters) – O ator vencedor do Oscar Kevin Spacey foi acusado de crimes sexuais, entre eles agressões contra três homens, após uma investigação da polícia em Londres, afirmou o Serviço britânico de Procuradoria da Coroa (CPS) nesta quinta-feira.

A polícia disse que as supostas violações aconteceram entre março de 2005 e abril de 2013, com quatro dos incidentes acontecendo na capital, e um deles em Gloucestershire. Eles envolveram um homem que hoje tem mais de 40 anos e dois homens que hoje têm mais de 30 anos de idade.





“O CPS autorizou as acusações criminais contra Kevin Spacey, 62, por quatro delitos de agressão sexual contra três homens”, afirmou Rosemary Ainslie, diretora da Divisão de Crimes Especiais do CPS, em nota.

“Ele também é acusado de causar a participação de uma pessoa em atividade sexual com penetração sem consentimento. As acusações seguem uma revisão das evidências reunidas pela Polícia Metropolitana em sua investigação.”

Spacey, um dos maiores astros de Hollywood, praticamente desapareceu dos olhares públicos desde que foi acusado de má conduta sexual há cinco anos.

Em novembro de 2017, o teatro londrino Old Vic disse ter recebido 20 acusações separadas de conduta inapropriada de Spacey de 20 homens que estiveram em contato com ele no teatro, ou por conta de atividades relacionadas à instituição, entre 1995 e 2013.

