Procurador que esfaqueou juíza no TRF 3ª Região é encontrado morto em SP

O procurador da Fazenda Matheus Carneiro Assunção, que esfaqueou a juíza Luoise Figueiras no ano passado dentro do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, na Avenida Paulista, em São Paulo, foi encontrado morto nesta segunda-feira (3) em uma clínica psiquiátrica na zona sul da cidade, de acordo com informações do G1.

Segundo a reportagem, Matheus foi encontrado por volta das 8 horas, quando uma auxiliar de enfermagem não conseguiu fazer contato com ele. Ela chamou o procurador por várias vezes e não obteve resposta. Ao tentar entrar no quarto, ela não conseguiu abrir a porta, que estava travada por uma poltrona.

Ainda de acordo com a reportagem, o quarto foi isolado para trabalho dos peritos. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial como morte suspeita.