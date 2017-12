Procurador-geral dos EUA diz que ataque em NY mostra fracasso na imigração

O procurador-geral dos Estados Unidos, Jeff Sessions, disse que o ataque em Nova York na manhã desta segunda-feira e o ato anterior em Manhattan destacam as “políticas de imigração fracassadas” do país.

Sessions, que comanda o Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês), disse que a explosão desta segunda-feira aponta para a necessidade de uma reforma no sistema de imigração americano. As autoridades disseram que Akayad Ullah, que veio de Bangladesh para os EUA há sete anos, foi o responsável pelo ataque próximo à Times Square. Ele ficou ferido junto com outros três.

Sessions disse que parentes dos cidadãos americanos não devem ter prioridade antes de alguém que seja “altamente qualificado, bem educado, aprendeu inglês e é suscetível de assimilar e florescer aqui”. Ele afirmou que um sistema imigratório baseado na meritocracia seria mais seguro. Fonte: Associated Press.