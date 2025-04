Procurador acusa Wikipédia de permitir manipulação de informação

O procurador federal de Washington, próximo do presidente Donald Trump, acusou a enciclopédia digital Wikipédia de permitir “a manipulação de informação” e de divulgar propaganda, segundo uma carta à qual a AFP teve acesso nesta segunda-feira.

As acusações de Edward Martin refletem anos de críticas conservadoras à Wikipédia e ameaçam a isenção fiscal de que goza a organização sem fins lucrativos Fundação Wikimedia, que gerencia a enciclopédia colaborativa.

“A Wikipédia está permitindo a manipulação de informações em sua plataforma, incluindo a reescrita de eventos históricos-chave e de dados biográficos de líderes americanos, além de outros assuntos que afetam a segurança nacional e os interesses dos Estados Unidos”, afirmou na carta Martin, que é procurador federal interino do Distrito de Columbia e candidato do presidente a se tornar titular do cargo.

“Mascarar propaganda que influencia a opinião pública sob o pretexto de fornecer material informativo é contrário à missão educativa da Wikimedia”, ressaltou Martin.

Enviada na semana passada, a carta, de quatro páginas, exige uma resposta até 15 de maio para uma série de perguntas sobre o funcionamento da Wikimedia. Entre elas, solicitam-se informações detalhadas sobre suas práticas editoriais para garantir a transparência e prestação de contas, além das medidas tomadas para evitar as operações de influência estrangeira.

A fundação não respondeu ao contato feito pela AFP. Martin acrescenta no texto que deseja determinar se as atividades da Wikipédia violam o seu status de entidade isenta de impostos, uma investigação normalmente conduzida pelo Serviço de Impostos Internos.

A carta foi divulgada em meio à campanha do governo Trump contra os veículos de comunicação, think tanks e pesquisadores, acusados repetidamente por ativistas conservadores de promover uma agenda política liberal.

bur-ac/md/arm/nn/lb