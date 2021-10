Procura por camisas de Flamengo e Palmeiras crescem com chegada da final da Libertadores Levantamento feito pela 'Cuponomia' mostrou que procura por uniformes do Verdão cresceu 454% enquanto Flamengo teve aumento de 157%

Após a classificação de Palmeiras e Flamengo para a final da Libertadores, a procura por camisas dos dois clubes aumentou na web. De acordo com o levantamento do ‘Cuponomia’, a busca pela venda dos uniformes do Verdão aumentaram em 454% entre setembro e outubro deste ano em portais como Netshoes e Centauro.

As buscas por camisas do Flamengo também aumentaram, mas em menor proporção. O portal registrou um crescimento de 157% na procura do uniforme Rubro-negro durante o mesmo período.

– A proximidade de jogos decisivos em campeonatos de futebol costuma mexer com o comportamento de compra do brasileiro, que intensifica a busca por melhores valores e descontos no e-commerce e acaba mexendo com a lei da oferta e da procura, motivando as lojas a investirem mais na divulgação e estoque desses produtos – explica Ivan Zeredo, Diretor de Marketing do Cuponomia.

Flamengo e Palmeiras decidem quem será o campeão da América no dia 27 de novembro em Montevidéu, no Uruguai. Os torcedores brasileiros foram surpreendidos, no entanto, com o preço dos ingressos disponíveis.

