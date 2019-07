Procter & Gamble tem prejuízo, mas vendas líquidas superam projeção e ação sobe

A Procter & Gamble registrou prejuízo líquido de US$ 5,24 bilhões em seu quarto trimestre fiscal, ou prejuízo de US$ 2,12 por ação, contra um lucro líquido de US$ 1,89 bilhões em igual período de 2018, ou US$ 0,72 por ação. O prejuízo por ação ajustado também ficou em US$ 2,12, resultado que frustrou analistas ouvidos pela FactSet, que esperavam ganho de US$ 1,06 por ação.

As vendas líquidas cresceram 4,0%, a US$ 17,1 bilhões, no mesmo período, e superaram a projeção da FactSet, de US$ 16,86 bilhões.

O resultado do ano fiscal de 2019 também mostrou uma queda de 61% na comparação anual no lucro por ação ajustado, a US$ 1,43, enquanto as vendas líquidas apresentaram crescimento de 1%, para US$ 67,7 bilhões na mesma base comparativa.

Para 2019, a empresa espera crescimento de vendas na faixa de 3% a 4%, enquanto o consenso da FactSet de US$ 69,79 bilhões implica em crescimento de 3,1%.

Após o balanço, a ação da empresa subia 4,70% no pré-mercado em Nova York. (Com informações da Dow Jones Newswires)