Procter & Gamble supera expectativas de lucro e receita

A Procter & Gamble (P&G) divulgou nesta sexta-feira, 28, que teve lucro líquido de US$ 3,38 bilhões em seu quarto trimestre fiscal (encerrado em junho), um pouco maior do que o ganho de US$ 3,05 bilhões apurado em igual período do ano passado. O lucro ajustado por ação somou US$ 1,37, superando a previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,32.

Já a receita da P&G teve expansão anual de 5% no trimestre, a US$ 20,6 bilhões, também acima do consenso da FactSet, de US$ 20 bilhões.

Para o ano fiscal de 2024, a multinacional americana de bens de consumo prevê que o lucro por ação subirá 5% a 9%, para a faixa de US$ 6,25 a US$ 6,43, e que a receita avançará 3% a 4%.

Por volta as 8h30 (de Brasília), a ação da P&G avançava 1,7% nos negócios do pré-mercado em Nova York.

