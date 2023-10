Processo que pode cassar Moro avança, e TRE-PR marca depoimento de ex-juiz

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 23/10/2023 - 2:34 Para compartilhar:

Duas ações na Justiça Eleitoral que pedem a cassação do mandato e a inelegibilidade do senador Sergio Moro (União Brasil), e de seus suplentes, avançaram no TRE-PR e têm marcados para esta semana os depoimentos das testemunhas e, para 16 de novembro, os dos investigados.

Ao longo de setembro e outubro, a fase de produção de provas caminhou com a inclusão de uma série de documentos solicitados pelas partes.

Negado pelo relator anterior, o pedido de oitiva de Moro foi agora deferido pelo desembargador D’ Artagnan Serpa Sá, que assumiu a relatoria da ação com o fim do mandato de Mário Helton Jorge no tribunal em julho.

Os processos surgiram de denúncias do PL do Paraná e pela federação formada por PT, PV e PCdoB. O pedido é para que seja realizada nova eleição no estado. As alegações são de que teria havido uma pré-campanha irregular por parte de Moro quando o ex-juiz se filiou ao Podemos, ainda sem ser candidato.

O partido alega que gastos teriam tido teor eleitoral, e não partidário, como produção de vídeos e publicidade e pesquisas eleitorais. Na época, Moro era ventilado como candidato do Podemos à Presidência da República. Só depois ele saiu do Podemos e se filiou ao União Brasil, partido em que disputou ao Senado.

