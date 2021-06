Processo contra Felipe Neto por corrupção de menores é arquivado pela Justiça

Na terça-feira (02), a Justiça de Rio de Janeiro arquivou o processo contra Felipe Neto por corrupção de menores. Segundo informações do UOL, a juíza Daniella Alvarez Prado, da 35ª Vara Criminal, acatou a recomendação do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com o veículo, o MP-RJ já havia se posicionado pelo arquivamento da ação por considerar que não há elementos que configurem o crime de corrupção de menores.

Relembre a ação contra o youtuber

Em novembro de 2020, Neto foi indiciado pelo crime na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, do Rio de Janeiro. Vale lembrar que é a mesma delegacia que intimou o ativista político em março deste ano a depor por ter chamado Jair Bolsonaro (sem partido) de genocida.

Segundo a Polícia Civil, ele teria cometido o crime por não ter limitado a classificação etária de vídeos seus com conteúdo e linguajar inapropriado para menores.

Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente, abriu um processo contra Felipe. Ele foi convocado a depor com base na LSN (Lei de Segurança Nacional), criada durante o período da ditadura militar no país, por supostamente caluniar e difamar Bolsonaro.

Também para o UOL, o promotor Alexandre Themistocles, da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada, disse que o suposto crime não fez nenhuma vítima: “Não há nenhum elemento a autorizar o reconhecimento de que o investigado tenha agido para satisfazer a própria lascívia. Não há notícia da existência de qualquer vítima”.

