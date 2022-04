Processamento de soja dos EUA soma 181,7 mi bu em março, abaixo das expectativas

CHICAGO (Reuters) – O esmagamento de soja nos Estados Unidos subiu em março para o nível mais alto já registrado no terceiro mês do ano, enquanto os estoques de óleo de soja caíram para o menor patamar desde novembro, segundo dados da Associação Nacional de Processadores de Oleaginosas (NOPA, na sigla em inglês) divulgados nesta sexta-feira.





Os membros da NOPA esmagaram 181,759 milhões de bushels de soja no mês passado, 10,1% acima do registrado em fevereiro (165,057 milhões de bushels) e 2,1% acima do processado ​​em março de 2021 (177,984 milhões de bushels).

Este foi o maior esmagamento para um mês de março já registrado entre os membros da NOPA.

A expectativa era de que a moagem subisse para 181,991 milhões de bushels, segundo a média das estimativas de nove analistas. As estimativas variavam de 179,200 milhões a 186,000 milhões de bushels, com mediana de 181,558 milhões de bushels.

Os processadores de soja tinham ampla oferta de soja disponível no mês passado, aproveitando as boas margens e a forte demanda por farelo de soja processado, disseram analistas. Muitos processadores também optaram por manter as taxas de esmagamento altas antes do tempo de inatividade para manutenção esperado nas próximas semanas e meses, disseram eles.

A NOPA disse que o fornecimento de óleo de soja entre seus membros em 31 de março era de 1,908 bilhão de libras. Os estoques caíram 7,3% em relação à alta de 22 meses de 2,059 bilhões de libras no final de fevereiro e subiram 7,7% em relação ao estoque total de 1,771 bilhão de libras no final de março de 2021.

Esperava-se que a oferta de óleo de soja subisse para 2,072 bilhões de libras no final de março, de acordo com a média das estimativas coletadas de oito analistas. As estimativas variaram de 1,960 bilhão a 2,144 bilhões, com mediana de 2,077 bilhões.