Processamento de cacau na América do Norte diminui 2,95% no 4º trimestre de 2023

São Paulo, 19 – O processamento de cacau na América do Norte totalizou 103.971 toneladas no quarto trimestre do ano passado, informou a Associação Nacional de Confeiteiros (NCA, na sigla em inglês). O resultado representa queda de 2,95% ante igual período do ano anterior, quando a moagem somou 107.130 toneladas.

Os dados divulgados pela NCA, vistos como um indicador de demanda, foram fornecidos por 15 unidades de processamento no Canadá, Estados Unidos e México. Entre as companhias consultadas estão Hershey, Blommer Chocolate, Mars, Cargill, Nestlé, Ferrero, Barry Callebaut, Ecom, Ghirardelli Chocolate e Guittard Chocolate.

Na Europa, o volume processado foi de 350.739 toneladas no quarto trimestre de 2023, queda de 4,24% na comparação anual, informou nesta quinta a Associação Europeia do Cacau (ECA, na sigla em inglês).

A Associação de Cacau da Ásia (CAA, na sigla em inglês) disse que a moagem na região diminuiu 8,5% no quarto trimestre de 2023 em comparação com igual período do ano anterior, para 211.202 toneladas.

