Processamento de cacau na América do Norte cai 10,7% no 2º trimestre

Nova York, 17 – O processamento de cacau na América do Norte totalizou 110.776 toneladas no segundo trimestre de 2020, informou na quinta-feira a Associação Nacional de Confeiteiros (NCA, na sigla em inglês). O resultado representa queda de 10,7% ante igual período do ano passado, quando a moagem somou 124.050 toneladas.

Os dados divulgados pela NCA, vistos como um indicador de demanda, foram fornecidos por 18 unidades de processamento no Canadá, Estados Unidos e México.

No segundo trimestre do ano passado, 17 unidades informaram seus números de processamento à associação. Entre as companhias consultadas estão Hershey, Blommer Chocolate, Mars, Cargill, Nestlé, Barry Callebaut, Ecom, Ghirardelli Chocolate e Guittard Chocolate.

Na Europa, maior consumidor per capita de chocolate, o processamento de cacau totalizou 314.108 toneladas no segundo trimestre deste ano, informou nesta quinta-feira a Associação Europeia do Cacau (ECA).

O volume representa queda de 8,9% ante igual período do ano passado, quando a moagem totalizou 344.890 toneladas.

Segundo a ECA, a queda se deve à desaceleração econômica global, proibições de viagens e bloqueios decorrentes da pandemia do novo coronavírus.

(Com informações da Dow Jones Newswires)

