Problemas técnicos no Engenhão atrasam segundo show do RBD no Rio

Espectadores do show da banda RBD no Rio de Janeiro tiveram uma surpresa nada agradável na noite dessa sexta-feira, 10. Antes da segunda apresentação do grupo pela “Soy Rebelde Tour” no Brasil, problemas técnicos acometeram os telões do Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

A falha nos telões aconteceu momentos antes da entrada de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez no palco. Apesar disso, a equipe do estádio garantiu que não se tratou de uma queda de energia elétrica.

O imprevisto atrasou o início do show, previsto para 20h30, em aproximadamente uma hora.

🚨AGORA: Acabou a energia no estádio Nilton Santos (Engenhão) no momento em que RBD iria fazer o segundo show no Rio de Janeiro. #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/cgKWRZLLrm — CHOQUEI (@choquei) November 11, 2023

Vale lembrar que, recentemente, o Engenhão sofreu seis apagões durante uma partida de futebol entre Botafogo e Athletico-PR. De acordo com a Light, empresa permissionária dos serviços de energia elétrica no Rio de Janeiro, o defeito no dia do jogo foi de responsabilidade do estádio.

Após a segunda apresentação no Rio de Janeiro, a banda segue para São Paulo para mais seis shows: no Estádio do Morumbi, nos dias 12 e 13, e no Allianz Parque, nos dias 16, 17, 18 e 19.

