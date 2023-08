Problemas no setor de tecnologia da China crescem, ante restrições dos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/08/2023 - 7:01 Compartilhe

O setor de tecnologia da China está sofrendo com as tensões causadas pelas amplas restrições de exportação dos EUA no ano passado. As medidas visaram paralisar os avanços de Pequim em indústrias de ponta, como as de inteligência artificial e supercomputação.

As importações de semicondutores para a China estão caindo. Empresas chinesas afirmam que estão sofrendo para conseguir componentes essenciais e maquinário. E chips que foram remodelados para serem menos poderosos e poderem se enquadrar nas regras dos EUA são ameaçados por possíveis restrições adicionais.

Isso mostra que a política de Washington, implantada há nove meses, para negar o acesso de Pequim aos mais avançados semicondutores e equipamentos para fabricá-los está começando a surtir efeito. Mesmo que ainda existam algumas brechas e soluções alternativas que mantêm o acesso chinês a alguns componentes.

As restrições também mostram os obstáculos que a China enfrenta para desenvolver alternativas nacionais para algumas das tecnologias de semicondutores estrangeiras mais procuradas.

Dados de Pequim, deste mês, mostram que as importações de semicondutores caíram 22% em termos de valor no primeiro semestre de 2023, comparado com o mesmo período do ano anterior. As importações de equipamentos para fabricação de chips caíram 23%, estendendo a queda do ano passado.

