Problemas na Evergrande levantam dúvidas sobre investimentos em veículos elétricos

Os problemas contínuos na incorporadora chinesa Evergrande lançaram uma sombra sobre os investimentos da empresa NWTN, listada na Nasdaq, em sua unidade de veículos elétricos (EV). A Evergrande New Energy Vehicle anunciou na noite de domingo que a montadora com sede em Dubai disse que iria “suspender” o cumprimento das obrigações relevantes sob seu acordo de subscrição de ações devido a incertezas significativas com a controladora da fabricante de EV, incluindo a investigação de seu presidente, Hui Ka Yan.

As ações do Grupo Evergrande e de sua unidade automobilística caíram nesta segunda-feira. Evergrande caiu 11%, enquanto Evergrande New Energy Vehicle, também conhecido como Evergrande Auto, caiu 8,9%.

Em agosto, a NWTN disse que investiria US$ 500 milhões por uma participação de 28% na Evergrande Auto. Esse investimento teria ajudado a Evergrande Auto a financiar a expansão de suas fábricas, que foi adiada devido a problemas financeiros da sua controladora.

Evergrande Auto acrescentou que a carta da NWTN não constituía “um aviso para rescindir o contrato de subscrição de ações e, até a data da carta, não solicitou a rescisão do contrato de subscrição de ações”. A Evergrande Auto disse que informou a NWTN sobre sua disposição de negociar ajustes nas transações propostas. Fonte: Dow Jones Newswires.

