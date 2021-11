Problemas na cadeia de abastecimento limitam lucro da Berkshire, de Warren Buffett

NOVA YORK (Reuters) – A Berkshire Hathaway de Warren Buffett afirmou neste sábado que perturbações à cadeia de abastecimento global limitaram a sua capacidade de gerar lucro e que o aumento do preço das ações a levou a vender alguns papéis e reforçar a sua receita em caixa a um nível recorde.

O lucro operacional cresceu 18%, mas ficou abaixo das previsões dos especialistas. Um ressurgimento de casos de Covid-19 alimentado pela variante Delta do coronavírus causou escassez de bens e diminuiu os gastos dos consumidores. Danos do Furacão Ida e enchentes na Europa aumentaram as perdas na seguradora de automóveis Geico e outras unidades de seguros.

O resultado líquido, enquanto isso, caiu 66%, refletindo ganhos menores de participações de ações, como Apple e Bank of America Corp.

A Berkshire recomprou 7,6 bilhões de dólares de suas próprias ações no terceiro trimestre e 20,2 bilhões de dólares este ano. O aumento dos preços no mercado de ações fez com que comprar empresas inteiras ficasse cada vez mais caro.

As recompras, que pareceram continuar em outubro, sugerem que Buffet, bilionário de 91 anos, vê mais valor em seu próprio conglomerado sediado em Omaha, Nebraska, cujos negócios incluem a ferrovia BNSF e a unidade de energia homônima.

“Um dos grandes jogos é saber qual a próxima grande aquisição da Berkshire”, afirmou Cathy Seifert, analista da CFRA Research, com uma classificação de “aguarde” à Berkshire.

“Eu acho que acabamos de ver: ele comprou de volta 20 bilhões de dólares das suas próprias ações.”

A Berkshire também tem vendido ações e se desfez de cerca de 2 bilhões de dólares a mais em papéis do que comprou no trimestre. Terminou setembro com 149,2 bilhões em dinheiro ou equivalentes.

“Espero que haja mais recompras porque não há muita evidência de que este capital está sendo colocado para trabalhar”, disse Jim Shanahan, analista da Edward Jones & Co que classifica a Berkshire como “compre”.

O lucro operacional no terceiro trimestre cresceu para 6,47 bilhões de dólares ou cerca de 4,331 dólares por ação Classe A, de 5,48 bilhões de dólares, ou cerca de 3,488 dólares por papel, um ano antes.

Analistas, no geral, projetam 4,493 dólares por ação, segundo a Refinitiv I/B/E/S.

O resultado líquido caiu para 10,3 bilhões de dólares, ou 6,882 dólares por ação Classe A, de 30,1 bilhões de dólares.

Buffett acredita que grandes oscilações trimestrais em resultados líquidos são geralmente insignificantes e causadas por regras de contabilidade que ele não controla.

(Por Jonathan Stempel)







