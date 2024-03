Problemas com Instagram e Facebook: ‘Estamos trabalhando’, diz Meta

O Instagram e o Facebook apresentam instabilidades nesta terça-feira, 5. Diante disso, o chefe de comunicação da Meta (dona das plataformas), Andy Stone, se pronunciou sobre o caso via X (ex-Twitter) e diz que a companhia “está trabalhando nisso agora”. Veja abaixo:

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.

— Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024