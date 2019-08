Problema técnico provoca atrasos no ramal Belford Roxo

Rio – Um problema técnico em um trem do ramal Belford Roxo, que seguia para Central do Brasil, causou transtorno aos passageiros nas proximidades da estação de Pilares. Por conta do incidente, passageiros foram obrigados a seguir pela linha férrea. Os intervalos ficaram irregulares e os trens podem aguardar ordem de circulação para seguir viagem.

Nas redes sociais, internautas reclamaram da situação. “Sempre com essa irregularidade. Só atrasa a vida das pessoas”, comentou um. “Não tem ninguém falando nada! A gente tá desesperado aqui”, reclamou outro. “Um monte de idosos pulando, com risco de quebra de ossos. Agora, estamos aguardando um próximo trem, serviço horroroso prestado, teria que nos pagar para viajar nisso”, desabafou um terceiro.

Em nota, a concessionária informou que passageiros estão sendo informados por meio do sistema de áudio dos trens e das estações . “Um trem do ramal Belford Roxo, que seguia para a Central do Brasil, apresentou ocorrência no pantógrafo (equipamento que liga o trem a rede aérea), às 6h45 desta sexta-feira. Em função disso, as composições do ramal aguardam ordem de circulação no trecho entre Del Castilho e Mercadão de Madureira. Os horários das partidas foram reprogramados. Os técnicos da SuperVia trabalham para normalizar a circulação no menor tempo possível. Os passageiros estão sendo informados por meio do sistema de áudio dos trens e das estações”.