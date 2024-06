Problema técnico na NYSE custou US$ 48 milhões à corretora Interactive Brokers

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/06/2024 - 17:30 Para compartilhar:

Um problema técnico na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) no começo deste mês custou à corretora Interactive Brokers cerca de US$ 48 milhões, disse nesta quarta-feira, 26, a plataforma. O erro causou uma breve queda no preço das ações classe A da Berkshire Hathaway, que tombaram abruptamente para US$ 185,10 em relação ao fechamento anterior de US$ 627,40. Mais tarde, a NYSE disse que as negociações seriam desfeitas.

A corretora disse que a NYSE negou seus pedidos de compensação depois de assumir negociações que foram realizadas a preços anormalmente altos após a falha.

A NYSE não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A Interactive Brokers disse que está avaliando opções para recuperar as perdas, incluindo possíveis litígios. Fonte: Dow Jones Newswires